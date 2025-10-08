Reprodução/ TV Globo Ju Massaoka e Ana Maria Braga no "Mais Você"

Ana Maria Braga, de 76 anos, protagonizou outro momento hilário no "Mais Você" desta quarta-feira (8). Ao demonstrar uma receita de doce com banana, a titular da atração matinal disse uma frase ambígua.



Assista:

🚨VEJA: Ana Maria Braga ensina a fazer picolé de banana com chocolate. #MaisVocê pic.twitter.com/ZXtDXV1W9j— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) October 8, 2025

A fala da comunicadora deixou Ju Massaoka, repórter do matinal, desconcertada e foi repercutida pelos espectadores em plataformas de interação virtual, com destaque para o X, antigo Twitter.





"É uma banana escorrendo", disse ela, levando a jornalista e o intérprete de Louro Mané, o ator Fabio Caniatto, aos risos. Nem mesmo Ana Maria Braga conseguiu conter a risada durante o momento cômico.

"Onze horas e treze da manhã e minha senhora, no 'Mais Você', com uma banana escorrendo", brincou Louro. Logo depois, o trio voltou a gargalhar quando a apresentadora voltou a enfatizar a necessidade de deixar a fruta escorrendo.

"Quanto mais escorrer, melhor é, sabe por quê? Porque não gruda tanto o leite em pó", acrescentou. A fala ambígua viralizou nas redes sociais e os espectadores também se pronunciaram.

Repercussão

"Os meus pensamentos intrusivos levaram isso para outro lugar", admitiu um internauta. "Ai, Ana Maria Braga me fazendo rir logo de manhã", prosseguiu uma segunda. "Eu não aguento ela, é uma pérola atrás da outra", opinou uma terceira.

"A Ju, coitada, totalmente envergonhada e não conseguiu parar de rir", observou uma quarta. "O Louro também não perdoa nada, né? Qualquer deslize da Ana, ele faz piada. Amo essa dupla", concluiu ainda uma quinta usuária da rede social de Mark Zuckerberg.