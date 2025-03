Reprodução l





José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, foi ao Retiro dos Artistas para acompanhar o resultado das obras do local. O ex-diretor da TV Globo doou todo o dinheiro da venda do seu livro para a casa de apoio.





' O lado B de Boni ', biografia do pai de Boninho, foi lançado em agosto do ano passado. Em fevereiro, ele foi à instituição, que recebe famosos idosos em situação de vulnerabilidade há mais de um século, repassar a quantia.

Com o dinheiro, o Retiro dos Artistas passou por melhorias em suas instalações. O investimento foi destinado à lavanderia, cozinha e o refeitório, além da troca do piso e uma nova pintura no local.

O Retiro dos Artistas fica em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Em visita à instituição, Boni celebrou a reforma: "A gente espera que essas pessoas, que tanto nos deram, recebam a nossa gratidão". O veterano, que está com 89 anos, ainda pediu a ajuda dos fãs que o acompanham.



"Dá uma espiada no vídeo e me conta o que achou. Ainda falta muita coisa para fazer e novas vendas do livro continuam ajudando o Retiro. Então, não deixe de compartilhar este vídeo e recomendando o livro", pediu.





Além de acolher os artistas, o Retiro dos Artistas oferece refeitório, teatro, cinema, biblioteca, piscina, salão de beleza, entre outros serviços. Atualmente, moram no local, fundado em 1918, Iris Bruzzi, Rui Resende , Flora Purim , Robertinho Silva e mais.