Reprodução/Instagram/@arealspiller Letícia Spiller fica à vontade em cachoeira

A atriz Letícia Spiller, de 52 anos, compartilhou fotos à vontade nas redes sociais no último domingo (5), em celebração ao Dia da Natureza. Nas imagens, a artista aparece tomando banho de cachoeira em meio a uma floresta.

"Alguns registros para dizer que somos ela. #natureza #diadanatureza é todo dia", escreveu na legenda do Instagram.

Os fãs ficaram encantados com a publicação e fizeram questão de comentar. "A natureza é incrível. Que lindas fotos!", disse um. "Nosso mundo é perfeito. Precisamos, com urgência, cuidar da nossa mamãe natureza para que ela continue a nos brindar com essas paisagens maravilhosas. Viva!", comentou outra.





A postagem recebeu mais de 40 mil curtidas e foi acompanhada da música Mamãe Natureza, de Caetano Veloso.

Vale lembrar que, em agosto, a atriz também publicou diversas fotos sem roupas nas redes sociais.