Reprodução/Instagram/@fatimabernardes Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem viagem juntos

A apresentadora Fátima Bernardes e o deputado federal Túlio Gadêlha passaram o fim de semana juntinhos em Belo Horizonte. Nos registros compartilhados nas redes, o casal visitou os principais pontos turísticos da capital de Minas Gerais.

Em uma publicação no Instagram, Fátima contou o motivo especial da viagem: seria a primeira visita de Túlio a Belo Horizonte.

"Para Túlio, teve gosto de novidade. Para mim, de reencontro. E, para nós dois, a chance de receber carinho por onde passamos. Vamos embora de Belo Horizonte com vontade de voltar", escreveu a apresentadora.

O roteiro de Fátima e Túlio incluiu locais icônicos da capital mineira. Nas fotos publicadas, eles aparecem passeando pela Praça da Liberdade, pela região da Pampulha, pelo tradicional Mercado Central, além do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).









































Túlio parabeniza Fátima

Fátima Bernardes está comemorou 63 anos em 17 de setembro. Na ocasião, o amado publicou uma linha mensagem para a apresentadora.

"Hoje é o dia dela. Da minha companheira de vida, de momentos incríveis, momentos comuns e algumas vezes até, difíceis. Como é a vida. A pessoa que escolhi para viver cada um desses momentos", começou Gadêlha.

"O meu primeiro bom dia e meu último boa noite há quase oito anos. Que Deus continue iluminando a vida dessa mulher linda, inteligente, gentil, apaixonada pelas pessoas e pela vida. Feliz aniversário, amor", finalizou ele.

Relacionamento de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão juntos há 7 anos, comemorando o último aniversário de namoro em novembro de 2024. O relacionamento entre os dois iniciou em 2017, sendo assumidamente publicamente para o público.

Em 2024, ao comemorarem os 7 anos de relacionamento, Túlio Gadelha postou uma mensagem apaixonada para sua amada. "Sete anos juntos. O tempo passa rápido, né? Por aqui, nosso amor só cresce e se fortalece. E a gente é muito grato a todo mundo que torce por nós. #cadaminutoimporta", disse ele na época.