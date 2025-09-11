Reprodução/Instagram/@luislobianco Luís Lobianco vive Freitas em Vale Tudo

O ator Luís Lobianco, que vive Freitas em Vale Tudo, criticou o desenvolvimento do casal Laís (Lorena Lina) e Cecília (Maeve Jinkings) no folhetim. O profissional opinou sobre os grandes acertos do remake de 1988 e comentou o que faria de diferente nesta versão.

"Eu tinha a expectativa de que Laís e Cecília teriam uma história mais desenvolvida. São as personagens LGBT da trama. Na primeira versão, uma delas morre. Realmente imaginei que elas entrariam mais na trama, mas isso não aconteceu", contou o artista.





Ele ainda falou sobre os grandes acertos da novela. Para o artista, o elenco conseguiu superar as expectativas do público devido à originalidade em seguir os próprios passos.

"Sobre o grande acerto, vou puxar a brasa para o elenco. Acho que a gente acertou no tom. As pessoas não quiseram imitar o que já tinha sido feito. Cada um, no seu tempo, dentro das dificuldades, foi achando o jeito, o tom adequado para este momento", revelou à Coluna Play.

Freitas e Eugênio se envolvem nos próximos dias

Nos próximos capítulos, Freitas deverá ter um romance com Eugênio (Luís Salém), sugerindo, então, um novo casal na trama global.

"Por enquanto, é uma amizade que surge a partir dessa identificação. A expectativa é que se envolvam, mas ainda não soube oficialmente", relatou.

"Se for para virar uma relação amorosa, que ela tenha algum efeito na trama. Não queria só que terminassem juntos, mas que isso tivesse relevância na história, que fizesse sentido. Vamos ver", frisou.

Sobre o trabalho da autora Manuela Dias no remake, o ator comentou que gosta da ousadia e coragem de Dias.

"Eu gosto da ousadia e da coragem da Manuela. As coisas mudaram muito. Estamos na era da inteligência artificial. Acho que não vai agradar sempre. Fazer novela, uma obra viva e aberta, é arriscado. Mas estou sentindo uma comoção", destacou.

Por fim, o artista ressaltou que Vale Tudo é bastante popular e o elenco trouxe algo pop ao folhetim das 21h.

"Já fiz trabalhos muito populares, mas algo igual a Vale Tudo nunca vi. Tem uma coisa pop nesta novela que a direção, a equipe, a Manuela e o elenco trouxeram. Isso tem um valor muito grande. Não se pode dizer que não valeu, que não deu certo", concluiu.