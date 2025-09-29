Reprodução/ Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa é hospitalizada após lesão

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para se pronunciar sobre a lesão sofrida durante a última apresentação que fez no "Dança dos Famosos", disputa exibida no "Domingão com Huck", na Rede Globo.



Assista:





"Passando para agradecer ao Luciano Huck e toda equipe do 'Domingão', pelo respeito, pela atenção, carinho e acolhimento. Assim que perceberam que era algo sério, tomaram todos os cuidados, prontamente a equipe médica me atendeu e me acompanhou em todos os momentos", começou.





"Agradeço a família, aos meus amigos do elenco e claro, a vocês [fãs]! Aos poucos, estou lendo as inúmeras mensagens, vocês são incríveis. O que passei, nunca será maior que a minha felicidade e gratidão por estar dançando. A dança transforma vidas", prosseguiu.

Por meio de um vídeo, publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 12,9 milhões de seguidores, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2025" apareceu abalada para falar sobre o afastamento do programa.

A Globo ainda não se manifestou publicamente sobre as medidas tomadas em relação à permanência da ex-mulher de Belo na atração dominical, principalmente sobre uma possível desclassificação da disputa de dança.

No domingo (28), o marido de Angelica encerrou o programa dizendo que aguardaria a influenciadora nas próximas duas semanas. É esperado que Gracyanne seja submetida a um procedimento cirúrgico em virtude da lesão sofrida durante a apresentação.

Procurada pela reportagem do iG Gente para comentar sobre a possível saída ou permanência de Gracyanne Barbosa na atração, a assessoria de imprensa da ex-BBB não respondeu até o fechamento deste texto.