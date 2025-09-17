Reprodução/Instagram Post curtido por Mioto esquenta boatos sobre Ana e Zé Felipe

Gustavo Mioto, de 28 anos, chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (17) ao curtir uma publicação do Padre Fábio de Melo, que refletia sobre o tema da traição. O gesto do cantor surge em um momento delicado, marcado por boatos sobre um possível envolvimento entre sua ex-namorada Ana Castela, e o sertanejo Zé Felipe, rumores que têm ganhado força na internet, apesar de ambos não confirmarem o romance.

Na publicação curtida por Mioto, o Padre Fábio escreve: “A traição será sempre relativa para quem traiu, mas objetiva para quem foi traído. Quando o traidor insiste em construir argumentos que tentam justificar a infidelidade, a pessoa traída se fere ainda mais, porque, para quem precisa seguir com o coração machucado e fragilizado, um silêncio respeitoso seria mais adequado do que uma narrativa que pretenda justificar o injustificável.”

O clima de especulação aumentou na noite de terça-feira (16), quando Ana Castela e Zé Felipe fizeram publicações sincronizadas nos Stories do Instagram. Ambos apareceram montados a cavalo, às 23h23, ao som da música "You're Still The One", de Shania Twain, reforçando os rumores de proximidade entre os dois. Desde então, Mioto deixou de seguir Ana Castela, e ela e Zé Felipe também não seguem o cantor na plataforma.

Histórico de idas e vindas

O relacionamento de Ana e Mioto começou em 2022, nos bastidores de um programa musical. Eles assumiram publicamente o namoro no Dia dos Namorados de 2022, mas desde então passaram por vários términos e reconciliações. O primeiro término ocorreu em setembro de 2023, seguido de uma reconciliação em outubro.

Em janeiro de 2024, anunciaram novamente o fim do relacionamento, mas voltaram em maio do mesmo ano, durante um show de Mioto em Ribeirão Preto. O terceiro término foi confirmado pela própria Ana Castela em 13 de dezembro, com a artista ressaltando que seguem com gratidão pelo que construíram juntos.