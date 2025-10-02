Reprodução/Instagram/@galisteuoficial Adriane Galisteu em A Fazenda

Adriane Galisteu vem sendo alvo de cobranças nas redes sociais em virtude dos cortes em A Fazenda 17. A famosa foi até seus stories no Instagram para explicar como funciona o reality da emissora da Barra Funda e como é o expediente.

Os fãs da atração reclamam do fato de que as brigas e os momentos de maior fervor do programa são cortados, indo diretamente para os intervalos comerciais. De acordo com Galisteu, tudo se trata de uma questão de técnica e tempo.

"Eu tenho que cortar peão porque eu tenho que entregar o programa. Quando a treta começa, o [diretor] Rodrigo Carelli já começa [falando no meu ponto]... Tem uma questão de tempo", disse a apresentadora.





"A gente está ao vivo. Quando a gente corta, não é necessariamente por causa da discussão. É por causa do tempo", explicou a loira sobre a atração.

No entanto, Adriane Galisteu deixou claro que concorda com o público e que gostaria de ver as confusões do início ao fim. Porém, um programa ao vivo conta com muitas dinâmicas, e o tempo de arte não é suficiente.

"Eu me sinto como se estivesse em casa assistindo ao programa. Como eu já assisti muitas vezes como espectadora, tuitando muitas vezes, sou e sempre fui muito fã do programa, essa era uma hora tensa em que eu queria prestar atenção na confusão", contou.

"Como espectadora, eu volto para o meu sofá... Carelli falando, e eu abduzida pela treta", finalizou Galisteu.