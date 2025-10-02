Reprodução/Instagram/@verafischeroficial Vera Fischer exibe corpão em foto

A atriz Vera Fischer, de 73 anos, chamou a atenção dos internautas nas redes sociais na última quarta-feira (1º) ao postar novas selfies em frente ao espelho. Nas imagens, a artista aparece usando um maiô bicolor, branco e preto, e chegou até a brincar com seus seguidores.

Fischer esbanjou exuberância e escreveu aos internautas:

"Essa setentinha aqui também merece biscoito? (risos) Ah, vai... escolham um emoji para mim que não seja esse [de biscoito]. Queridíssima quarta-feira para todos vocês, meus amores", disse.

Logo, a publicação recebeu diversos comentários de fãs e amigos, que deixaram elogios e mensagens de carinho para a atriz.





"Na época dos desfiles, você ficava belíssima nos maiôs. Seu charme e elegância não têm prazo de validade, e seu corpo nos mostra muito cuidado e inspiração. Que saúde, viu? Cheiro enorme, lindeza! Por aqui, ainda me recuperando da terrível H1N1, mas estou bem", comentou uma seguidora.

Eterna Helena de Manoel Carlos

Vera Fischer foi uma das "Helenas" de Manoel Carlos. A famosa protagonizou Laços de Família, em 2000, e é sempre relembrada pelo brilhantismo que trouxe à novela das oito, na época. Ela chegou a falar sobre sua personagem e o quanto ela foi importante para sua carreira.

"Eu acho que a minha Helena foi muito corajosa, muito sofredora, porque ela passou por mil problemas. Foi expulsa de casa, precisou se reerguer, abriu uma clínica de estética e a filha voltou de Londres e se apaixonou pelo namorado dela. A gente já viu histórias horrendas de mães que roubaram namorados da filha. E, na época, gravávamos cenas grandiosas", contou.

"Era normal, na época, que a gente fizesse novela, e hoje as pessoas trabalham o tempo todo e se perguntam: 'Ela desmarca demais?'", disse.

A artista também já revelou que passou por situações delicadas quando iniciou sua trajetória, principalmente, pelo machismo e além do fato de ser extremamente bonita.

"Existia muito machismo - existe até hoje. Passei por isso. Tinha que deslizar por muitas coisas. E tinha uma parte do lado feminino que era ciumenta: 'Como é que ela vai ser boa atriz sendo bonita? Não pode!' Naquela época, ou era uma coisa, ou outra. Eu era invejada por um lado e cobiçada por outro. Dava força para o meu trabalho, mas, na minha vida, eu ficava mais solitária", contou em sua participação no Encontro com Patrícia.