Reprodução/TV Globo Natália do Vale no É de Casa

Natália do Vale, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, está longe das novelas desde 2019, quando participou da trama A Dona do Pedaço, da TV Globo. A atriz, no entanto, revelou os motivos que a levaram a se afastar das telas.

De acordo com Natália, a decisão foi motivada pelo desejo de se dedicar a um projeto por vez, além de respeitar o próprio ritmo:

"Depois que fiz A Dona do Pedaço, veio a pandemia, e foi um período muito triste. Recebi outro convite do João Emanuel Carneiro para voltar à TV, mas tinha um projeto de teatro que acabou não acontecendo. Decidi que não faria teatro e novela ao mesmo tempo, porque já fiz isso muitas vezes", explicou.





A atriz também destacou a importância do descanso, após décadas de intensa dedicação à carreira:

"Tenho muitos anos de carreira e trabalhei de segunda a domingo, ou de segunda a sábado. Chega um momento na vida em que você quer desacelerar. Depois da pandemia, realmente quis me afastar da TV e focar mais no teatro", disse a Marie Claire.

Com mais de 50 anos de trajetória, Natália iniciou sua carreira em Gabriela, mas foi em Água Viva, interpretando Márcia, que ganhou reconhecimento e consolidou seu nome como atriz. No programa É de Casa, ela relembrou o impacto da novela de Manoel Carlos e Gilberto Braga.

Ela também citou papéis marcantes, como o de Andréia, em Cambalacho, uma vilã intensa que cometeu crimes como o assassinato do marido e a explosão de uma lancha, evidenciando sua versatilidade em cena.