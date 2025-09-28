Reprodução/Instagram/@karinhils Karin Hils fala sobre homem bonito

Karin Hils chamou atenção ao compartilhar com seus seguidores que estava “pronta para o ataque” na madrugada de sábado (27). A cantora demonstrou, nos Stories do seu Instagram, que ficou atônita com a beleza do motorista de aplicativo que a atendeu ao deixá-la no teatro.

"Tô atacada", disse, em legenda, a ex-integrante do grupo Rouge, enquanto gravava um vídeo no automóvel. Logo depois, a famosa surgiu soltando a voz, a fim de impressionar o bonitão. Ela chegou a frisar para o rapaz que era cantora.

"Cada um usa as armas que tem (risos)", disse Karin Hils em outro vídeo. Logo após a corrida, a artista explicou para seus fãs que ficou "louca" pelo rapaz.





"Ele tinha a cara de um ator de um filme internacional, um negão. Era o mesmo perfil, então, fiquei atacada e com essa cara aqui mesmo", disse.

Finalizando, a atriz falou da correria do dia a dia:

"Foi bom o dia. No fim das contas, trabalhar é sempre bom. Foram tantos os aprendizados que eu tive esses dias", disse Karin, que está em cartaz com Wicked, um musical no Teatro Renault, em São Paulo.

Quem é Karin Hils

Karin Pereira de Souza, conhecida como Karin Hils, é uma atriz e cantora brasileira. Em 2002, venceu o reality show Popstars e passou a integrar o girl group brasileiro Rouge até 2006, período em que o grupo lançou quatro álbuns de estúdio: Rouge (2002), C'est La Vie (2003), Blá Blá Blá (2004) e Mil e Uma Noites (2005), que, juntos, venderam mais de 6 milhões de cópias.

Ganhou grande destaque como atriz após estrelar musicais no teatro. Em 2016, passou a integrar o elenco da novela Carinha de Anjo, do SBT, interpretando a noviça Fabiana. Entre 2017 e 2019, voltou temporariamente ao Rouge.