Reprodução/Instagram/@ocrispereira Cris Pereira se pronuncia



Duas filhas do humorista Cristiano Pereira, conhecido artisticamente como Cris Pereira, se manifestaram na internet sobre a condenação do pai. O humorista, que ficou conhecido por sua participação no programa "A Praça é Nossa", do SBT, como "Jorge da Borracharia", recebeu a sentença de 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O ator nega a acusação.

Caterine Pereira e Melissa de Freitas publicaram, em suas respectivas redes sociais, a nota divulgada pelo pai. A primeira compartilhou um vídeo em família com a mensagem: "Somos amor, somos família! A verdade prevalecerá!", disse.

Entenda o caso

O caso ocorreu em 2021, quando a vulnerável tinha 3 anos. A decisão é de 2ª instância e, por isso, ainda cabe recurso. A sentença foi divulgada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). O processo também envolve uma disputa de guarda, que tramita em segredo de Justiça na 6ª Vara de Família de Porto Alegre.

Em seu perfil nas redes sociais, Cristiano compartilha vídeos ao lado do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, cenas do programa do SBT, registros com a família, além de conteúdos relacionados a esportes e treinos.

Pronunciamento de Cristiano Pereira

O humorista publicou um vídeo em suas redes sociais. O artista revelou que nunca falou sobre o caso, principalmente devido ao sigilo de Justiça, e que, por esse motivo, nunca havia se manifestado publicamente.

"Eu só não me manifestei antes ou ontem, porque eu estava no meio de uma turnê, chegando para fazer uma turnê e quando veio essa notícia, né, o vazamento de um sigilo, eu fui pego de surpresa", iniciou.

"E por uma questão de segurança, e respeito ao público que iriam participar desse momento dessa turnê das apresentações, quanto a minha segurança também. Eu quero dizer para vocês que sobre esse assunto eu sempre quis falar, só que eu não falava antes porque era sigilo e que hoje foi quebrado", continuou.

O famoso frisa que a família, tem sido o seu maior suporte:

"A minha principal força é justamente dos meus filhos, que todos eu assumi, não tem como alguém falar que não assumi. Eu assumi de forma de registro, dessas formas burocrática e principalmente na forma de amor e acolhimento", disse emocionado.

Quem é Cris Pereira?

Natural de Novo Hamburgo (RS), Cristiano Pereira tem mais de 30 anos de carreira como humorista e radialista. Ficou conhecido pelos trabalhos realizados na televisão e no teatro.

O comediante faz parte do elenco fixo de A Praça é Nossa e mantém mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, além de estar em turnê nacional em comemoração às três décadas no mundo artístico.