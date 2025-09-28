Reprodução/Internet Globo gravou a cena da morte de Odete Roitman no Copacabana Palace

A Globo intensificou os protocolos de segurança para proteger os desfechos de Vale Tudo, que entra na reta final. Com medo de vazamentos, profissionais de segurança da informação foram enviados às gravações da novela. Nem mesmo membros da equipe técnica, como cenógrafos, estão recebendo os capítulos completos, e os atores só têm acesso às datas e cenas em que atuam. A informação é do O Globo.

A medida foi adotada após a gravação da aguardada morte de Odete Roitman, personagem de Debora Bloch, na noite de 24 de setembro. A sequência foi registrada no Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, e mostra a vilã de Vale Tudo sendo retirada em uma maca, já sem vida, envolta em um saco preto.

Quem matou?

Segundo a sinopse da Globo, o capítulo anterior termina com Odete recebendo uma pessoa misteriosa em seu quarto. No dia seguinte, ela é encontrada morta, desencadeando uma série de desdobramentos. O delegado analisa imagens de câmeras de segurança e identifica suspeitos. A trama retoma o suspense da versão original e reacende a pergunta clássica: “Quem matou Odete Roitman?”

A previsão é que as gravações terminem no sábado (4), com o último capítulo previsto para 17 de outubro. Na nova versão, Odete sofre um atentado após se casar com César Ribeiro (Cauã Reymond), que descobre ter herdado 50% da TCA, a companhia aérea da empresária.