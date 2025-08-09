Nana Moraes Herson Capri, Nana Moraes e Natália do Vale

Natália do Vale vai quebrar um jejum de mais de 20 anos longe dos palcos quando entrar em cena no Teatro Vanucci, dentro do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, em 18 de setembro para estrear A Sabedoria dos Pais, comédia escrita e dirigida por Miguel Falabella.



Na montagem, a atriz contracena com Herson Capri, atualmente em cartaz com Memórias do Vinho, ao lado de Caio Blat, no palco do Teatro Renaissance, em São Paulo. A Sabedoria dos Pais será a primeira peça estrelada pela atriz desde a comédia Capitanias Hereditárias, peça escrita e dirigida pelo mesmo Falabella e encenada em 2002 com nomes como José Wilker (1944-2014), Ney Latorraca (1944-2024) e Bia Nunnes no elenco.



Os ingressos ainda não estão à venda. A Sabedoria dos Pais marca a segunda parceria entre o trio formado por Capri, Falabella e Vale. Os atores trabalharam juntos na novela Negócio da China, escrita por Miguel. Na trama, a dupla vivia um casal que se reencontrava após anos separados.



