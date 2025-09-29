Reprodução SBT - 28.9.2025 Laura e Celso Portiolli no "Domingo Legal"

O "Passa ou Repassa" deste domingo (28) entregou uma situação inusitada protagonizada por pai e filha. Durante o "Domingo Legal", o titular Celso Portiolli fez uma pergunta considerada básica para os participantes e se surpreendeu quando a herdeira, Laura Portiolli, não soube responder o questionamento.

"No Distrito Federal, em que cidade fica a praça dos Três Poderes", questionou o apresentador do SBT. A resposta correta é Brasília, mas Laura Portiolli se esqueceu e optou por não responder à indagação.





Os colegas, João Augusto Liberato, filho de Gugu, e Mayara Mattar, filha de Luis Ricardo, que faziam parte do time azul com a herdeira de Celso, também ficaram confusos e não conseguiram solucionar a charada.

"Não, não, não. Jogamos dinheiro fora! Eu, Gugu [Liberato], Luis Ricardo jogamos dinheiro fora na escola [particular]. Não é possível [que vocês não sabem responder]", protestou o comunicador, indignado pelo trio ter repassado o questionamento.

O filho de Gugu até tentou se justificar, argumentando que não sabia a resposta por ter morado muito tempo fora do Brasil . "Morei nos Estados Unidos por dez anos. Não dá para você mandar essas perguntas para gente”, rebateu ele.

Léo Picon, participante do time amarelo, respondeu a pergunta de forma correta e conseguiu somar os pontos da dinâmica. "Brasília", entregou o irmão de Jade Picon. "A resposta está exata", enfatizou Celso.

Em seguida, o apresentador criticou o desempenho do time azul, do qual a filha fez parte, argumentando que esta não era a primeira questão fácil que eles deixavam passar. "Não é possível. É a terceira pergunta fácil que vocês passam. Impressionante", se indignou.