Reprodução/TV Globo Tati Machado e Gil do Vigor se emocionam ao vivo

Gil do Vigor e Tati Machado protagonizaram um momento de emoção no Mais Você desta quinta-feira (18). Os dois estão substituindo a titular do programa, Ana Maria Braga, durante seu período de férias. Os apresentadores choraram após a exibição de uma matéria sobre a amizade.

O conteúdo da atração abordava a importância das amizades e como elas influenciam profundamente a vida das pessoas. Ao ser questionado por Tati Machado sobre o tema, Gil do Vigor revelou que adora estar sempre cercado de amigos.

"A amiga, eu adoro estar rodeado, com muita gente, com amigos, conversar, ser feliz, eu gosto", disse.

Após o momento, os dois apresentadores do programa global protagonizaram uma cena que deixou os telespectadores emocionados. Gil do Vigor, então, revelou o carinho que sente por sua amiga Tati Machado.





"Eu tô querendo chorar, tu crê? É porque eu te amo, de verdade. Muito obrigado por ser uma amizade tão especial para mim", disse o pernambucano, que abraçou a colega ao vivo, emocionando a todos.

Surpresa e visivelmente emocionada, a famosa agradeceu pela amizade sincera do ex-BBB e fez questão de destacar o quanto tem sido especial dividir o comando do Mais Você ao lado dele.

"Eu que te agradeço por tudo o que a gente tem vivido aqui, que só a gente sabe mesmo. E eu tenho um orgulho danado de estar fazendo isso [programa] com você, representando nossa Ana Maria Braga, que faz a gente chorar o tempo inteiro", disse a apresentadora, bastante emocionada.

Ana Maria Braga curte férias na Itália

A apresentadora Ana Maria Braga, está curtindo suas férias na Itália. Em seu lugar, Gil e Tati assumiram o programa. Aos fãs brasileiros, a loira chegou a mandar um recado.

"Oi, Tati! Falando com você desse sol aqui de Apúlia, onde estou, em Polignano a Mare. E aí, olha... com todo esse pessoal se refastelando nesse mar transparente, nessa praia de pedras - pedriscos, na verdade. Lotada! Todo mundo preocupado com a vida, na verdade", disse.

A veterana chegou a mostrar imagens do local onde estava, reforçando que a água da praia estava gelada, mas o sol radiante auxiliava a "quebrar o gelo". A veterana ainda mandou um beijo para seu público no Brasil, para Tati e para Gil do Vigor.

"Olha que coisa mais deliciosa, hein? Que tal um mergulho? Dizem que a água está fria, mas o sol... o sol dá pra esquentar o coração de qualquer um, né? Tchau! Direto de Apúlia. Beijo, Gil do Vigor", finalizou.