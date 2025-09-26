Reprodução/Instagram/@claudialeitte Claudia Leitte explica decisão de cantar no Carnaval sendo evangélica

Durante participação no “Flow Podcast”, Claudia Leitte abordou sua fé evangélica e a decisão de continuar se apresentando em festas de Carnaval, tema que gera questionamentos de algumas pessoas sobre possíveis contradições. A cantora explicou que, em determinado momento, chegou a se sentir em conflito, mas aprendeu que essa percepção de contradição está mais na visão externa do que em sua própria consciência.

O apresentador Igor perguntou à artista: “Você está cantando no Carnaval, sendo evangélica há bastante tempo. Existe algum tipo de contradição na sua cabeça?” .

Claudia respondeu que, apesar de já ter se questionado, hoje enxerga a situação de forma diferente.

“Já existiu. Mas é um questionamento interessante, porque faz você refletir e se posicionar melhor na sua fé. Isso é algo muito doido, dessa época. Sou cristã há muito tempo. Trabalho, tenho minha cultura e isso faz parte da minha vida” , explicou a cantora.

Claudia destacou ainda que as cobranças externas costumam ser mais desafiadoras do que os próprios conflitos internos.

“É mais sobre aprender a lidar com vozes que não são da sua cabeça. Quando essas vozes passam a ser suas, aí é que complica. Já tive esse questionamento, mas hoje não mais, graças a Deus ”, disse.

A cantora também comentou sobre sua relação pessoal com Jesus, deixando claro que sua espiritualidade vai além das doutrinas e dogmas.

“Minha relação é com Jesus. Ele não é só aquele que morreu na cruz por mim; é meu melhor amigo. A doutrina e os dogmas são das pessoas, não dele. Tenho plena consciência disso e não me faz sentir superior a ninguém; pelo contrário, me deixa ainda mais necessitada dele”, afirmou.

Em tom firme, Claudia aproveitou para rebater os críticos que questionam suas escolhas: “Não entendo essa cobrança. Uso minha fé para amar e me esforço para amar o próximo, mesmo quando nem sempre é fácil ou alguém como você, na minha frente”.