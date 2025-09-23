Reprodução/Instagram/@sheronmenezzes Sheron Menezzes revive Sol em novela

Sheron Menezzes irá reviver uma personagem marcante em sua carreira. A atriz voltará a interpretar Sol, de Vai na Fé (2023), novela escrita por Rosane Svartman. A vendedora de quentinhas retornará às telinhas em Dona de Mim (2025), novo folhetim da mesma autora, em uma participação especial.

A personagem será uma das atrações da linha criada por Boaz, marca desenvolvida por Leona (Clara Moneke), protagonista da nova novela das 19h da emissora carioca. Mulher batalhadora e cheia de fé, Sol sonhava em se tornar dançarina e brilhar nos palcos.

Além dela, outros personagens de Vai na Fé também retornam em Dona de Mim (2025). Yuri (Jean Paulo Campos), que era um estudante de Direito na trama anterior, agora aparece como advogado, ajudando Ryan (L7nnon) a sair da prisão. José Loreto também reprisa o papel de Lui Lorenzo, em uma participação especial nos eventos da Boaz. As informações são da Coluna Play.





Lui Lorenzo de Vai Na Fé

José Loreto retornou ao horário das sete da TV Globo, interpretando novamente Lui Lorenzo, personagem que fez grande sucesso na novela Vai na Fé (2023). Desta vez, ele fará uma participação especial na novela Dona de Mim. O ator chegou a ficar emocionado ao revisitar o papel.

O personagem foi chamado para se apresentar no palco da grande festa e animar o desfile da marca. No entanto, enfrenta um contratempo: chega ao local completamente sem voz, o que preocupou os organizadores e atrasou sua entrada em cena.

José Loreto demonstrou entusiasmo ao voltar para o papel. Segundo ele, sentiu como se estivesse "ressuscitando" Lui Lorenzo, conforme relatado ao Gshow.

Além disso, o ator relembrou os principais hits do personagem e destacou sua irreverência, reforçando o desejo de repetir experiências parecidas em futuros trabalhos.

"As músicas do Lui voltam assim, rapidinho, são todas chicletes, inesquecíveis", afirmou.

O famoso contou na ocasião que foi a primeira vez que reviveu um papel em uma trama diferente, mas contou que está amando a nova experiência e, que inclusive, quer mais.

"Nunca voltei, é a primeira vez que volto com o mesmo personagem em outro trabalho. Mas gostei, quero mais! A gente já chega com personagem antigo, manda mais que o diretor", contou empolgado.