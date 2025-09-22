Reprodução/Band Neto detona Dança dos Famosos ao vivo na Band

Neto gerou polêmica mais uma vez no último domingo (21). Durante o programa Apito Final, o apresentador interrompeu uma fala da jornalista Marília Ruiz sobre o Corinthians para comentar sobre a Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, da TV Globo.

O contratado da Band contou que estava assistindo à competição em um dos monitores do estúdio enquanto sua colega comentava a derrota do Corinthians para o Sport, em Recife. Ele criticou duramente o quadro da emissora concorrente e ainda debochou de Cátia Fonseca e Luciano Huck.

"Eu tô assistindo à Globo aqui. Dificilmente assisto à Globo, mas gosto de ver televisão. Estava passando aquele negócio ridículo, a Dança dos Famosos", disse ele.

O jornalista da TV Bandeirantes, questiona sobre o quadro e pergunta quem foi o ganhador(a) da última edição.





"Qual foi o último ganhador? Se você está em casa e souber quem foi o último ganhador da Dança dos Famosos... Cara, vou falar pra vocês: eu nunca assisto. Isso é uma enganação. Nunca vi. Quem foi o último que ganhou? Quem foi o último cara que ganhou? E ainda 200 pontos", continuou.

Em seguida, Neto detonou sua ex-colega de emissora, Cátia Fonseca. Sem citar nomes, o ex-atleta debochou da apresentadora. Ao deixar a Band, Cátia afirmou que um dos motivos de sua saída foi a falta de estrutura na emissora.

"Vou falar uma coisa: uma pessoa que disse que não tinha estrutura aqui na Band [Cátia Fonseca] foi pra lá e também não ganhou", provocou Neto.

Por fim, o apresentador voltou suas críticas diretamente para Luciano Huck e o tradicional quadro da TV Globo. Sem poupar palavras, Neto fez questão de expor sua opinião de forma contundente, afirmando que não vê sentido no formato da competição e colocando em dúvida a relevância do programa para o público.

"Alguém sabe quem foi a última pessoa que ganhou a Dança dos Famosos? Vamos fazer uma enquete. Se tem um cara antipático na televisão, é esse tal de Luciano Huck. Nunca vi alguém tão chato como ele. Eu sou também, pra caramba. Mas não tenho medo de falar, de tomar pau da galera. Esse pessoal não sabe dançar nada", finalizou.