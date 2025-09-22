Reprodução/Internet Fernando Mitre seguirá na Band como conselheiro editorial e comentarista

Fernando Mitre deixará o comando do jornalismo da Band em dezembro, após 26 anos. O jornalista, que ocupa o cargo de diretor nacional desde 1999, será substituído por Rodolfo Schneider, atual diretor-geral de conteúdo. A mudança faz parte do processo de renovação do canal com foco na cobertura das eleições presidenciais de 2026.

Band busca novo nome

Um dos maiores nomes do jornalismo nacional,deseja desacelerar. Apesar da saída da liderança executiva, ele seguirá atuando como conselheiro editorial e manterá sua presença como comentarista na BandNews e no Jornal da Noite. Ele também continuará como entrevistador no Canal Livre, exibido aos domingos.

Segundo a Folha de S.Paulo, o comunicador da Band conversa abertamente com colegas sobre a transição, que deve ser oficializada em breve pela direção da emissora. Com a mudança, Rodolfo Schneider deve se dedicar somente a nova função. A emissora deve procurar no mercado um novo nome para liderar a área artística, atualmente acumulada por Schneider.



Longa carreira

Com mais de três décadas na Band, Fernando Mitre iniciou sua trajetória na emissora em 1989. Desde então, produziu mais de 30 debates eleitorais, incluindo o primeiro debate presidencial televisionado do Brasil. Antes disso, trabalhou em veículos impressos como Correio de Minas, Diário de Minas e O Estado de S. Paulo.