Latino foi o grande convidado do Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (22) e relembrou momentos marcantes de sua trajetória. Com 35 anos de carreira, o cantor desabafou sobre os desafios que enfrentou ao longo do tempo, incluindo as críticas e piadas que o rotulavam como "artista de uma música só".

"É uma sensação de dever cumprido. Eu lembro quando comecei lá atrás, na época do 'Baby Me Leva'. As pessoas falavam: 'artista de uma música só'. E eu estou aí, como artista de uma música só, há 35 anos. Aí eu tive o privilégio de compor outras músicas para outros artistas também, o que me trouxe uma bagagem artística ainda maior", frisou o famoso no papo com Patrícia Poeta.

Latino revela que, em seus shows, além de cantar seus principais hits, também inclui sucessos de outros artistas no repertório. Segundo o cantor, o clima de nostalgia que tomou conta do público o motivou a resgatar músicas que marcaram época e a apostar em releituras de grandes clássicos.

“E aí, no meu show, eu canto minhas músicas - não só as minhas autorais, mas outras que foram um sucesso. Nesse projeto do Relíquias, que está no ar, é um projeto que traz a história do funk melody, numa versão mais atualizada de todos os clássicos, hits de todos os tempos. Então, esse projeto está fazendo sucesso, já para trazer de volta [essa memória]", contou.

No entanto, o profissional questiona se a onda de nostalgia está relacionada ao atual momento da música brasileira, o que, segundo ele, pode indicar uma possível falta de qualidade musical, ou se o público, na verdade, deseja somente reviver boas memórias de momentos afetivos que viveu.

“A gente está vivendo um momento de nostalgia, está muito em voga, né? Não posso dizer se é falta de qualidade musical, mas as pessoas estão com boas memórias, querem trazer essa memória de algum momento afetivo, bacana, que elas vivenciaram. Então, eu percebo isso no show e aprimoro isso", finalizou o famoso no programa global.

Carreira de Latino

Roberto de Souza Rocha, conhecido como Latino, é cantor, compositor e músico. Na adolescência, morou no exterior, onde trabalhou como garçom, ilusionista, dançarino, copeiro e cozinheiro.

Inspirado pelas danças de rua americanas, desenvolveu um estilo próprio. Ao retornar ao Brasil, passou a frequentar os bailes funks. Em 1993, lançou “Vem Amor”, uma versão do sucesso do grupo Cashmere. No fim daquele ano, gravou “Me Leva”, que se tornou um dos principais hits de sua carreira.



