Reprodução Instagram - 22.6.2025 Sheron Menezzes aposta em "look combinado" com o filho, Benjamin

O inverno já chegou e as temperaturas estão caindo, mas Sheron Menezzes decidiu renovar o bronzeado e publicou alguns registros na praia. A atriz de 41 anos ainda aproveitou o passeio praiano para combinar o traje de banho com o filho, Benjamin.



Na ocasião, mãe e filho apostaram em modelitos azuis com a mesma estampa. "Combinando", escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 5 milhões de seguidores.





Benjamin é o primogênito de Sheron. O garoto tem 7 anos e é fruto do casamento da artista com Saulo Bernard. Juntos desde 2011, o casal oficializou a união em 2022. À época, eles já eram pais do menino, que nasceu em 2017.





Longe das novelas

Sheron Menezzes se consolidou como uma das atrizes mais reconhecidas de sua geração, graças aos vários papéis que defendeu em obras audiovisuais, como filmes, série e novelas.

Foi nos melodramas seriados, contudo, que ela foi alçada ao estrelato. Em 2023, ela assumiu Sol, primeira protagonista dela na Rede Globo. A personagem de "Vai na Fé" foi criada e escrita por Rosane Svartman, que atualmente assina "Dona de Mim", na faixa das sete. Desde Sol, Sheron está afastada dos folhetins.