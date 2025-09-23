Reprodução TV Globo/ Globoplay Carol Castro no "Conversa com Bial"; atriz em "Mulheres Apaixonadas"

Nesta terça-feira (23), Carol Castro, de 41 anos, relatou um momento no qual ficou "apavorada" com a fama que conquistou por uma telenovela específica. Trata-se de "Mulheres Apaixonadas", exibida em 2003 e escrita pelo célebre novelista Manoel Carlos.

Durante participação no Conversa com Bial, da Globo, ela explicou a situação. "Eu só me lembro que, no dia seguinte a essa cena, eu estava passeando com meu cachorro e via um monte de gente comentando, apontando para mim, cochichando, olhando feio ou olhando bonito", contou.





Segundo ela, não foi fácil lidar com o ônus da fama no início. Com o tempo, Castro conseguiu encontrar estratégias para a repercussão dos assuntos relacionados a antagonista defendida por ela, Gracinha, no melodrama. "Fiquei bem apavorada", admite.

"Ainda não tinha rede social, era autógrafo ou as senhorinhas e falando: 'Deixa o Claudio para a Edwiges'. Mas era um experimento, [o diretor] Luiz Antonio Rocha queria alguém para ser a antagonista de uma Carolina Dieckmmann, no auge como a 'namoradinha do Brasil', e o público comprou", lembra.

"Fui aprendendo na marra a fazer televisão. Fui odiada [nas ruas], ainda mais porque ela chamava a Edwiges de Edvirgem", brinca. "Foi um filme de terror para mim, no início, mas depois eu fui entendendo", conclui.

Saiba mais

Carol Castro defendeu Clarice em "Garota do Momento", telenovela das seis que terminou em junho deste ano, dando lugar ao folhetim "Êta Mundo Melhor", atual obra do horário. Na trama, a personagem dela era dopada pelo marido e pela sogra para não se lembrar de um crime cometido por eles.



Agora, a intérprete concilia os compromissos artísticos com as gravações de um novo longa-metragem. Trata-se de "Nosso Lar - Vida Eterna", o terceiro da franquia espírita que é sucesso de crítica e público. Castro divide o protagonismo da produção com Fabio Assunção.