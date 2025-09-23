Reprodução/SBT/Instagram/@zezedicamargo Rita Cadillac revela mágoa com Zezé Di Camargo





















Convidada especial do programa No Alvo, exibido pelo SBT na última segunda-feira (23), Rita Cadillac desabafou ao relembrar momentos marcantes de sua trajetória pessoal e profissional. Durante a entrevista, a cantora e dançarina falou sobre sua carreira, relacionamentos e, surpreendentemente, revelou uma mágoa profunda envolvendo o cantor Zezé Di Camargo. Segundo ela, tudo começou com uma simples brincadeira, que acabou sendo mal interpretada e mudou o rumo da relação entre os dois.

De acordo com Rita, ela contou que o cantor vivia em sua residência, principalmente, quando não estava emplacado profissionalmente.

"Não, nunca moveu moinho, não. O que aconteceu foi que eu fui fazer uma matéria com a ex-esposa dele e acabou surgindo a pergunta se eu tinha alguma mágoa. E a única mágoa que realmente tive na minha vida, sim, seria em relação a ele. Porque, quando eu o conheci, ele estava no começo da carreira. Ele frequentava a minha casa como amigo - porque eu nunca tive nada com ele - e eu brincava com ele sobre a altura, dizia que eu era mais alta", disse.

A famosa contou que encontrou Zezé Di Camargo e que tomou uma invertida do músico:





"Aí, anos depois, quando eu o encontrei já sendo o Zezé Di Camargo, esse sucesso todo, o que, graças a Deus, me deixa feliz, eu brinquei de novo, perguntando se ele tinha crescido, se já estava mais alto. Aí ele respondeu que estava, que agora podia entrar no shopping por conta própria… Mas não foi nesse sentido que eu perguntei", reiterou ela.

Por fim, a ex-chacrete frisa que essa foi a única mágoa que carregou em seu coração.

"Ele levou para outro lado. E essa foi a única mágoa que eu tive, porque, quando você está por baixo e tem alguém do seu lado te dando força, quando você estiver por cima, dê força também ou, pelo menos, continue sendo amigo da mesma forma. Eu sempre tentei ser assim na minha vida. Se eu estive lá em cima, e hoje estou lá embaixo, eu preciso pensar que, lá na frente, posso subir de novo. E aquela pessoa que pisou em mim quando eu estava por baixo... um dia também pode cair", pontuou.

Por fim, a apresentadora enfatiza que tenta ser uma pessoa correta em sua vida pessoal.

"É isso que eu levo pra minha vida. Tento ser a pessoa mais correta, mais amiga e mais sincera possível", finalizando assunto.