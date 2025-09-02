Reprodução/Internet Sidney Rezende foi contratado pelo SBT como novo analista político

O SBT confirmou a contratação de Sidney Rezende como novo analista político da emissora. O jornalista terá participação fixa no SBT Rio 2ª Edição e será um dos nomes da equipe do SBT News, canal de notícias 24 horas que estreia em novembro. Com foco em temas de interesse público, ele vai analisar assuntos políticos e sociais que impactam diretamente os moradores do estado do Rio de Janeiro.

Com mais de quatro décadas de atuação no jornalismo,é conhecido por sua trajetória em veículos relevantes da mídia nacional. Ele foi um dos fundadores da GloboNews, apresentou atrações jornalísticas na Globo e participou de coberturas importantes. Nos últimos anos, esteve na CNN Brasil como comentarista e também integrou rádios como CBN, Rádio Tupi, Rádio Globo e BandNews FM.

Planos para o jornalista

Em comunicado enviado para a coluna,celebrou o novo desafio. “O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Integrar a equipe de jornalismo num momento de transformações tão importantes no nosso estado, no país e no planeta é um sentimento indescritível para qualquer profissional. Uma honra!", garantiu.

A chegada do jornalista faz parte do processo de reformulação do jornalismo do SBT. A emissora está investindo em novos formatos, ampliando sua cobertura regional e nacional. Inicialmente, Sidney participará do telejornal SBT Rio 2ª Edição, apresentado por Lívia Mendonça e exibido de segunda a sexta, às 18h30. Posteriormente, ele se tornará um dos analistas políticos fixos do SBT News.