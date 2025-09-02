O SBT confirmou a contratação de Sidney Rezende como novo analista político da emissora. O jornalista terá participação fixa no SBT Rio 2ª Edição e será um dos nomes da equipe do SBT News, canal de notícias 24 horas que estreia em novembro. Com foco em temas de interesse público, ele vai analisar assuntos políticos e sociais que impactam diretamente os moradores do estado do Rio de Janeiro.Com mais de quatro décadas de atuação no jornalismo, Sidney Rezende é conhecido por sua trajetória em veículos relevantes da mídia nacional. Ele foi um dos fundadores da GloboNews, apresentou atrações jornalísticas na Globo e participou de coberturas importantes. Nos últimos anos, esteve na CNN Brasil como comentarista e também integrou rádios como CBN, Rádio Tupi, Rádio Globo e BandNews FM.Em comunicado enviado para a coluna, Sidney Rezende celebrou o novo desafio. “O SBT está na história da comunicação brasileira por sua ampla folha de serviços. Integrar a equipe de jornalismo num momento de transformações tão importantes no nosso estado, no país e no planeta é um sentimento indescritível para qualquer profissional. Uma honra!", garantiu.
Planos para o jornalista
A chegada do jornalista faz parte do processo de reformulação do jornalismo do SBT. A emissora está investindo em novos formatos, ampliando sua cobertura regional e nacional. Inicialmente, Sidney participará do telejornal SBT Rio 2ª Edição, apresentado por Lívia Mendonça e exibido de segunda a sexta, às 18h30. Posteriormente, ele se tornará um dos analistas políticos fixos do SBT News.