Reprodução/Instagram/@claudiaraia Claudia Raia faz vídeo sobre acessibilidade após polêmica

Claudia Raia publicou um vídeo nas redes sociais explicando sobre acessibilidade, após se envolver em uma polêmica durante a peça "Cenas da Menopausa". O episódio ocorreu quando o influenciador Rodolfo Cadamuro testava um aplicativo de audiodescrição na plateia e foi repreendido pela atriz .





Em seu pronunciamento, Claudia explicou que o episódio a motivou a estudar o tema com mais profundidade.

“Assim que descobri que, na verdade, era um aplicativo de audiodescrição, meu primeiro passo foi pedir desculpas sinceras a ele e a qualquer pessoa que já tenha se sentido desconfortável em um espaço que deveria ser inclusão, diversidade, acolhimento e magia como o teatro” , afirmou.

Ela ainda destacou que pretende transformar a experiência em aprendizado: “O segundo passo foi estudar e usar esse momento e espaço para aprendermos juntos sobre a importância da acessibilidade em produtos culturais.”

No vídeo publicado, Rodolfo Cadamuro aparece explicando sua visão sobre a acessibilidade.

“Quando a Claudia me procurou, vi uma oportunidade real de ampliar esse diálogo. Acessibilidade não é um favor, é um direito. É o que garante que todos, sem exceção, possam desfrutar da arte, da cultura e do lazer” , disse ele.

O material também apresenta exemplos de ferramentas que tornam espaços culturais mais inclusivos, como audiodescrição, closed caption e treinamento de funcionários.

Claudia reforçou que pretende usar sua experiência como alerta para outros produtores culturais.

“Meu recado para o público que também poderia ter cometido o mesmo erro: se você vir alguém usando um fone ou outro recurso, lembre-se: aquilo é o acesso daquela pessoa à arte. O teatro é um lugar de encontro, de celebração da diversidade. E para que ele cumpra seu papel, precisa ser acessível em todos os sentidos”, afirmou.

A atriz ainda destacou a importância de orientar todo o elenco e equipe sobre o uso de dispositivos eletrônicos durante apresentações.

“O meu aprendizado como produtora, e recado para as outras produções, é que é importante que o elenco esteja ciente, e que todos sejam bem orientados sobre o uso do celular e suas restrições”, completou.

O caso ocorreu quando Rodolfo Cadamuro e sua esposa, Monique, criadores da Popcórnea — página dedicada à inclusão de pessoas com deficiência — foram convidados para testar a tecnologia na peça. Durante a interação com o público, Claudia Raia pediu que ele retirasse o fone e desligasse o celular, para “prestar atenção” na apresentação.

Após o desabafo do casal viralizar nas redes sociais, a atriz entrou em contato para se retratar.

“A gente conversou no dia seguinte, no Instagram mesmo, ela pediu desculpas para a gente, no particular, e depois postou nos stories também”, contou Rodolfo, descrevendo a retratação como “uma desculpa bem consciente”.