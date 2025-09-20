Reprodução/Instagram João Augusto Liberato e João Silva

João Augusto Liberato tem aproveitado temporada no Brasil! O filho de Gugu (1959 - 2019) se encontrou com João Silva, filho de Faustão, em uma festa no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, na noite da última sexta-feira.



Ele fez questão de registrar o momento ao lado do amigo e compartilhar com os seguidores nas redes sociais.

"Morar no Brasil tem me mostrado o quanto é essencial ter bons amigos por perto. Obrigado, @fernando_dalonso pelo convite. A festa estava muito boa 🙏🏻" , celebrou.





Recentemente, João Augusto foi visto em clima de muito amor e romance com a apresentadora Cariúcha. Os dois foram flagrados aos beijos e dançando em festa promovida por João Silva.

Lucas Guimarães também registrou o momento dos beijos e carícias entre os dois. Ao perceber que estava sendo gravada, a famosa acabou reagindo: "Para!".



