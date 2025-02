Reprodução Instagram - 12.2.2025 Brunna Gonçalves é influenciadora

Brunna Gonçalves, de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (11) para abrir um álbum de fotos, que se destacou pelas poses em que a barriga aparecia evidenciada. A artista e ex-participante do "Big Brother Brasil" espera a primeira filha com a cantora Ludmilla.





"Estou amando ser sua casa minha filha, prometo cuidar e te proteger pro resto da minha vida", escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. Os registros superaram a marca de 140 mil curtidas. A primogênita se chamará Zuri, conforme anunciado pelas mães.





Nos comentários, os fãs da esposa de Ludmilla rasgaram elogios a ela. "Que perfeita", disse uma. "Maravilhosa", prosseguiu outra. "Grávida mais linda do mundo", opinou uma terceira. "Você está radiante", continuou uma quarta. "Mãe mais linda", pontuou ainda uma quinta internauta.





Relembre

Com o desejo de serem mães, Ludmilla e Brunna Gonçalves recorreram à fertilização in vitro, também conhecida como FIV. O método se consiste na fecundação do óvulo com espermatozoide em laboratório. Após esta primeira etapa, o óvulo já fecundado é colocado no útero da mulher. Brunna está gestando o óvulo de Ludmilla.