Reprodução/Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa chora no Domingão

Gracyanne Barbosa aproveitou o espaço na Dança dos Famosos para agradecer a Luciano Huck pela oportunidade de participar da atração. A influencer revelou que frequentemente é alvo de críticas devido ao corpo. "Estou aqui graças ao seu convite", disse.

Antes de se apresentar neste domingo (14), a ex-esposa de Belo pediu para fazer um desabafo. Luciano Huck, então, cedeu a palavra para a participante.





"Passei a vida inteira, toda a minha trajetória no meio artístico ouvindo: 'Com o físico que você tem, não vai chegar a lugar nenhum'. 'Com esse corpo masculino, não terá espaço'. E hoje estou aqui, graças ao seu convite, uma oportunidade maravilhosa", relatou a morena.

Gracyanne Barbosa contou que ficou muito emocionada ao participar do Dança dos Famosos. Ela afirmou que o fato de continuar na atração é uma prova de sua força e que Deus a presenteou por sua persistência. A influenciadora chorou bastante ao fazer o agradecimento.

"Estou muito feliz, emocionada, e provando para mim mesma que não existe um corpo ideal para fazer nada - muito menos para dançar. Então, se você não desiste, uma hora Deus te presenteia, o palco certo aparece. Hoje, o meu é aqui. Estou extremamente grata e muito feliz, Luciano. Obrigada", concluiu Gracyanne, abraçando o apresentador aos prantos.

Luciano Huck também que está muito feliz com a presença da famosa em seu programa.

"Bem-vinda. Também estou muito feliz", contou.

Dança dos Famosos

O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos. A atração segue trazendo os principais nomes do entretenimento do país para a dança, que este ano contou com um super elenco.

Criado originalmente dentro do Domingão do Faustão, o quadro foi conduzido por muitos anos por Fausto Silva, que deixou sua marca ao celebrar o talento e a dedicação dos participantes a cada temporada.

Agora, sob o comando de Luciano Huck, a atração continua a encantar os telespectadores, reunindo nomes de peso e mantendo viva a tradição de celebrar a arte da dança no palco do domingo.

O quadro conta ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores do programa de dança global.