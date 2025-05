Instagram Nasce Zuri, primeira filha de Ludmilla e Brunna

A cantora Ludmilla compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira (14) o nascimento da sua primeira filha Zuri , fruto do relacionamento com a bailarina e ex-participante do Big Brother Brasil Brunna Gonçalves.



A filha do casal nasceu nos Estado Unidos. Em uma publicação feita no Instagram, a cantora compartilhou uma foto de Brunna e ela segurando a mão da recém nascida.

Na legenda, Ludmilla escreve: "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!"





Nos comentários, os seguidores parabenizaram pelo nascimento da pequena. Uma fã escreveu: "Bem-vinda Zuri!!! Você já é muito amadaaaaa, Deus abençoe sempre toda a família de vocês, proteja e ilumine vocês". Outra acrescentou: "Nasceu nossa diva taurina".

Uma terceira disse: "Me encontro chorando neste momento. De tanta alegria e emoção. Seja bem-vinda, Zuzu!! Nós te amos muito!!! 💖"