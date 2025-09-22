Reprodução/TV Globo Chico Anysio na Escolinha do Professor Raimundo





















Chico Anysio (1931-2012), um dos principais humoristas do Brasil, será homenageado com a estreia de uma série documental sobre sua vida e carreira na TV Globo. Intitulada "Chico Anysio: Um Homem à Procura de um Personagem", a produção abordará seus papéis icônicos e trajetória artística. A série estreia na próxima quinta-feira (25), no Globoplay.

Com cinco episódios, a série irá percorrer a vida e a carreira do humorista. Marcado por seus antagonismos, Chico Anysio foi, por décadas, o artista com o maior salário do Brasil - e ainda assim morreu, deixando quase nada para seus descendentes.

O comediante teve seis casamentos, com destaque para o relacionamento com a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello, além de suas relações com colegas de trabalho. O documentário é dirigido por Bruno Mazzeo, filho do humorista.

"É uma homenagem ao Chico Anysio", frisa o Mazzeo. "As pessoas vão ver, sim, a trajetória dele, mas também suas incertezas e inseguranças. Ele teve muitos casamentos, muitos filhos, mudou de time, de opiniões, fez muitos personagens. E, talvez, tenha feito tantos porque estava em busca de quem era", conta o filho do humorista.





"A gente conversava bastante, eu me interessava por ele. Mas a maioria das pessoas do doc o conheceram antes de mim, viram a formação dele", revela Bruno, que gravou na casa onde Chico nasceu, em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. "Vi meu pai com 50 anos, já consagrado. Mas tenho irmão que o viu ficar famoso morando num apartamentozinho, correndo atrás de sonhos, com ambições e inseguranças. Juntei um quebra-cabeça e consegui formar um retrato", frisou.

Carreira de Chico Anysio

Filho de um empresário do setor de transportes de Fortaleza, Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho nasceu em 1931 e se mudou com a família para o Rio de Janeiro em 1938, quando o pai enfrentou sérias dificuldades financeiras. Sem grandes planos na área artística, acabou indo parar na Rádio Guanabara, onde perdeu um concurso de locutor para Silvio Santos, mas entrou para o elenco de radioatores, trabalhando ao lado de Fernanda Montenegro.

Destacando-se nas técnicas de atuação e de escrita, Chico Anysio rapidamente se tornou um sucesso no humor radiofônico. Com a chegada da televisão, consolidou-se como um dos principais nomes do novo formato. No início dos anos 1960, com o crescimento da TV no Brasil, passou a comandar o Chico Anysio Show, exibido na TV Rio entre 1960 e 1963.

Em 1969, transferiu-se para a TV Globo, onde criou personagens marcantes em programas como Chico City (1973-1980), Chico Anysio Show (1981-1990) e Escolinha do Professor Raimundo (1990-1995). O comediante também teve um quadro no Fantástico, exibido entre 1974 e 1991.