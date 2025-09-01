Reprodução/Internet Topa Tudo por Dinheiro volta ao ar e Patricia Abravanel vence a Globo

Patricia Abravanel surpreendeu na audiência com a volta do Topa Tudo por Dinheiro ao ar no SBT. Apesar de ter começado a noite em terceiro lugar, atrás da Record e da Globo, a apresentadora conseguiu impulsionar o Programa Silvio Santos e garantiu a liderança por mais de 40 minutos consecutivos na Grande São Paulo.

A edição deste domingo (31) marcou picos de audiência e ainda fez as Câmeras Escondidas liderarem pela primeira vez em 2025. De acordo com dados consolidados obtidos pela coluna com fontes do mercado, o Programa Silvio Santos registrou média de 7,3 pontos na faixa completa, entre 19h06 e 0h09.

Concorrência

No mesmo período, a Record liderou com 8,7 pontos, exibindo o Campeonato Brasileiro, o Domingo Espetacular, o Esporte Record e a série Chicago Med. A Globo ficou entre as duas emissoras em parte da faixa.

Mesmo com a desvantagem inicial, o SBT alcançou picos de 9,8 pontos às 22h19, com a exibição do Topa Tudo por Dinheiro. A maior vitória veio entre 23h18 e 0h01, quando o formato comandado por Patricia Abravanel ficou na frente da Globo por mais de 40 minutos ininterruptos.