Reprodução/TV Mirante Gilda Nomacce durante entrevista ao JMTV

Em uma entrevista ao JMTV, da TV Mirante, afiliada da TV Globo no Maranhão, para divulgar o filme Enterre Seus Mortos, a atriz Gilda Nomacce surpreendeu o público e as apresentadoras ao começar a gritar durante parte de seu relato. Ao encerrar a conversa, ela simulou uma cena de terror, assustando as âncoras, que encerraram o telejornal às pressas.

A atriz falou normalmente sobre o longa-metragem, que está em cartaz no festival Maranhão na Tela. Durante toda a entrevista com Tayse Feques e Michele Cerveira, Gilda compartilhou diversos detalhes sobre o projeto. No entanto, ao ser questionada sobre o que o público poderia esperar de Enterre Seus Mortos, ela decidiu interpretar ao vivo o clima do filme.

"Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica. E...", disse ela, antes de começar a gritar. "Vai esperar que a gente esteja lá sangrando!", completou.





Tayse se assustou com a cena e correu para se despedir do público. O momento, no entanto, viralizou nas redes sociais e acabou reforçando, de forma inusitada, o marketing do filme. A cena viralizou nas redes sociais se tornando o maior sucesso.

Quem é Gilda

Gilda Nomacce tem uma carreira consolidada no teatro e no cinema, sendo amplamente reconhecida por sua versatilidade e sucesso em cena. Com 54 anos, ela acumula décadas de experiência nos palcos e nas telas, construindo uma trajetória marcada por papéis intensos e atuações elogiadas pela crítica especializada.

Com uma sólida e respeitada trajetória no teatro e no cinema brasileiro, Gilda Nomacce também marcou presença em diversas produções para a televisão e plataformas de streaming.

Com grande presença no teatro e cinema, ela fez várias participações em produções na TV, streaming, como 'Desejos S.A'. (Disney+), 'Cidade Invisível (Netflix), 'Todxs Nós' (HBO) e 'Assédio', na TV Globo.

Além das telas, sua presença marcante também já brilhou nas passarelas: Gilda desfilou na São Paulo Fashion Week, um dos eventos de moda mais importantes da América Latina, onde uniu atuação e expressão corporal ao universo da moda.

Em uma de suas performances mais memoráveis, ela encarnou a personagem Gilda, eternizada pela lendária Rita Hayworth, uma das maiores divas da era de ouro de Hollywood.

Momentos marcantes da televisão maranhense 📺 pic.twitter.com/0PbPiKQoyn — museu do meme maranhense (@MuseudomemeMA) September 20, 2025



