Reprodução/Instagram/@joseloreto José Loreto vive affair

José Loreto e uma atriz da novela Vale Tudo estão supostamente vivendo um affair. O ator está em um novo momento de sua vida amorosa com a atriz Nanda Marques, após os dois se aproximarem nos bastidores do filme sobre o cantor Chorão, que vem sendo rodado na cidade de Santos, terra natal do músico.

O affair, no entanto, não ficou restrito aos bastidores da filmagem. Os atores curtiram juntos o festival The Town, no último fim de semana, em São Paulo, com muitos beijos apaixonados. O ator chegou a postar um carrossel de fotos, e Nanda aparece em uma delas.

José Loreto não assume um novo relacionamento desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro de 2023. Desde então, o artista vem curtindo bastante sua vida pessoal. Nos últimos tempos, chegou a ser flagrado com a atriz Duda Santos e até com a ex-BBB Eva Pacheco. As informações são do Jornal Extra.





Nanda Marques, de 31 anos, foi revelada na televisão como a filha de Andréa Beltrão na trama Um Lugar ao Sol. Ela também participou de Beleza Fatal, além das primeiras semanas da novela Vale Tudo, onde interpretou a garota de programa Vera, contratada para tirar a virgindade de Tiago, papel vivido por Pedro Waddington.

Sobre José Loreto

José Loreto iniciou sua carreira na novela jovem Malhação, onde viveu o skatista Marcão. Depois, migrou para a Record e viveu o mutante Scorpio em Os Mutantes. Ganhou notoriedade em 2012 ao viver Darkson em Avenida Brasil.

Em 2013, viveu Candinho em Flor do Caribe. Já em 2014, interpretou o papel de vilão em Boogie Oogie. Em 2018, viveu Júnior na novela O Sétimo Guardião. Recentemente, fez uma participação especial em Dona do Pedaço.

O ator fez muito sucesso ao interpretar o cantor pop Lui em Vai na Fé. Lui cresceu à sombra de uma mãe muito exuberante e intensa, sem a presença do pai, Fábio (Zé Carlos Machado).

Lui era um artista de gosto bastante duvidoso, que se tornou bonito e sedutor, pulando de conquista em conquista até encontrar Sol (Sheron Menezes).