Reprodução/Instagram/@julianapaes Juliana Paes fala sobre depressão





















Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

A atriz Juliana Paes contou, em entrevista, sobre a luta contra a depressão há alguns anos, além da ansiedade. Aos 46 anos, a famosa revelou que se submeteu a tratamentos para enfrentar os problemas e que, atualmente, já não toma nenhuma medicação de uso contínuo. No entanto, segue fazendo terapia.





"Meu processo de adoecimento mental veio de muito antes, e a pandemia potencializou esse quadro. Eu estava vivendo um quadro de depressão, cansada, com uma carga mental pesada, dando conta de muita coisa ao mesmo tempo", disse a atriz.

No período que trabalhava sem parar, emendando uma novela com outra, desenvolveu um uma síndrome.

"Fui diagnosticada com um uma síndrome de estresse pós-trauma logo depois de A Dona do Pedaço e eu meio que não levei muito a sério. Falei: ‘Ah, vou me curar sozinha’ e a vida ia acontecendo", contou à revista Quem.

Juliana Paes contou que não costuma falar muito sobre o assunto. Ela explicou ser a grande responsável por sua família e que, ao carregar tanta responsabilidade, chega um momento em que “a mochila fica pesada”.

"Isso é uma coisa que eu não fico falando muito, mas eu sou o grande esteio da minha família toda. Sou responsável, financeiramente até, por muita gente. Chega uma hora em que a mochila fica muito pesada. Muito. Eu vivi processos de perda também, lutos que não pude curar, um atrás do outro", disse.

Após o lockdown, Juliana relatou que tudo isso a adoeceu profundamente e chegou a colapsar, enfrentando uma crise de ansiedade severa. A atriz destacou que procurou um psiquiatra e iniciou o uso de medicação.

"Logo depois disso, veio todo o caos do lockdown, da pandemia, aquele cenário caótico e polarizado, pessoas adoecendo, muita preocupação… Tudo isso se acumulou dentro da minha cabeça de uma forma que colapsei. Tive uma crise de ansiedade muito forte. Aí procurei um psiquiatra e comecei a me medicar", pontuou.

A artista enfatizou que a terapia foi fundamental em sua vida e chegou a dizer que, por um tempo, sentia vergonha de revelar que sofria de ansiedade.

"Junto, comecei a fazer terapia, que me ajudou muito. Durante um tempo, eu tinha vergonha de comentar isso, mas hoje percebo que ter contado essa história ajudou muita gente. O primeiro sinal de cura para mim foi quando comecei a falar que já sofri crises de ansiedade", finalizou.