Reprodução/Internet A Fazenda 17 estreou com 5,78 pontos e dobrou a audiência da Record

A Fazenda estreou nesta segunda-feira (15) e praticamente dobrou a audiência da Record em relação às quatro segundas-feiras anteriores. O reality rural comandado por Adriane Galisteu marcou 5,78 pontos de média na Grande São Paulo, com pico de 6,38 às 23h03, segundo dados prévios obtidos pela coluna com fontes do mercado.

O desempenho garantiu a vice-liderança em todos os minutos, derrotando o SBT e o Programa do Ratinho. Entre 22h29 e 0h15, período em que foi exibida a estreia, a Record alcançou 12,73% de participação entre os televisores ligados na principal metrópole do país.

O resultado de A Fazenda representa um crescimento de 94% em comparação ao desempenho da emissora na mesma faixa horária nas quatro semanas anteriores, quando eram exibidos programas jornalísticos e enlatados. Cada ponto de audiência em 2025 equivale a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.

Concorrência

O SBT, que até então vinha ocupando a vice-liderança na faixa com médias mais estáveis, perdeu força. Com 3,49 pontos, a emissora caiu para a terceira colocação e viu sua audiência diminuir em 15% durante a estreia do reality rural. A Globo, por sua vez, manteve ampla vantagem no horário: o reality Estrela da Casa e a sessão Tela Quente marcaram 10,37 pontos e lideraram sem dificuldade.