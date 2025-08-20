Reprodução Instagram @paollaoliveirareal Paolla Oliveira, Taís Araujo, Bella Campos e Malu Galli

Paolla Oliveira, de 43 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (19) para compartilhar alguns cliques de uma festa que curtiu ao lado dos parceiros de trabalho. A artista posou com outros intérpretes de "Vale Tudo", remake em exibição no horário nobre da Rede Globo.



Em um dos cliques, ela surge ao lado de Taís Araujo. Enquanto Paolla defende Heleninha Roitman, Taís assume a protagonista Raquel Acioly. As duas rivalizaram ao longo da trama pelo amor de Ivan (Renato Góes), por quem são apaixonadas.





Bella Campos, responsável pela vilã Maria de Fátima, e Malu Galli, que defende a doce Celina Junqueira, também estavam presentes na ocasião. Elas são, respectivamente, cunhada e tia de Heleninha na obra, adaptada a partir do folhetim homônimo de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

Já em outra foto, Paolla aparece com outra parte do elenco. Luis Salem, Ingrid Gaigher e Pedro Waddington posaram para o registro. Eles interpretam o mordomo Eugênio, a faxineira Lucimar e o estudante Tiago Roitman Catanhede.

Reprodução Instagram @paollaoliveirareal Luis Salem, Paolla Oliveira, Ingrid Gaigher, Malu Galli e Pedro Waddington





Nos comentários, os espectadores rasgaram elogios aos artistas. "Muito amor sempre para vocês", disse uma no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. "Perfeitos", completou um segundo. "Momentos incríveis e de muita felicidade", opinou ainda uma terceira.

Término

As gravações de "Vale Tudo" estão entrando na reta final e alguns atores devem diminuir o ritmo das filmagens nas próximas semanas. Com uma boa frente de capítulos prontos, as únicas cenas mantidas para outubro serão relacionadas ao desfecho do folhetim.

Um dos principais mistérios é sobre a existência de Leonardo (Guilherme Magon), o qual todos acreditavam estar morto. Além disso, a morte da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) resultará em uma longa investigação, graças à extensa lista de suspeitos.



Em outubro, a emissora estreará "Três Graças", um novo drama criado por Aguinaldo Silva e dirigido por Luiz Henrique Rios. A história será situada na cidade de São Paulo. Pedro Novaes, Xamã, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela estão no elenco.