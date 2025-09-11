Reprodução/Instagram/@henrique_fogaca74 Henrique Fogaça explica saída do MasterChef Confeitaria

O MasterChef Confeitaria 2025 começou diferente na estreia exibida na noite da última terça-feira (9). O chef Henrique Fogaça não apareceu entre os jurados, ao contrário do que ocorreu na edição anterior. A atração estreou na Band com um episódio bastante movimentado, marcado por três eliminações e sobremesas desafiadoras. No entanto, a ausência do chef chamou a atenção do público.

Fogaça já havia confirmado que não participaria do MasterChef Confeitaria 2025 e explicou que a decisão foi motivada pelo desejo de passar mais tempo com os filhos.





"Eu tenho três filhos. A Olívia, que é especial, tem 18 anos; o João, 16; e a Maria, 9 anos. Já são muitos anos de programa, e o ritmo aqui é pesado", disse o jurado, que continua nas outras versões da franquia: MasterChef Brasil, com confeiteiros amadores, e MasterChef Profissionais.

"Às vezes, é preciso abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, conversei com a Marisa [Mestiço, diretora do reality] e pedi para ficar fora do MasterChef Confeitaria, para estar mais presente na vida dos meus filhos - da Olívia, do João e da Maria. Como não moro com eles, que vivem com as mães, aproveitamos as férias para estar juntos", contou.

Fogaça revelou que a decisão de se afastar do programa não foi fácil.

"Pensei muito, porque eu amo o MasterChef. A temporada de confeitaria foi f*da demais, a gente aprendeu muito. É um mundo lindo, maravilhoso. Mas tive que abrir mão para estar com meus filhos e passar essas férias tranquilo em casa", completou.

Sobre o MasterChef Confeitaria

O episódio pode ser assistido de várias formas, oferecendo diferentes opções para o público acompanhar o programa conforme sua preferência. Para quem gosta de assistir online, o canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube disponibiliza o episódio completo. É possível assistir também pelo HBO Max.

Para quem prefere a experiência tradicional da televisão, o programa é exibido na Band todos os domingos, a partir das 16h, momento em que os fãs se reúnem para acompanhar as emoções e desafios da competição ao vivo. Assim, seja pelo YouTube, pelo HBO Max ou pela Band, o público tem múltiplas opções para não perder nenhum detalhe do MasterChef Brasil.