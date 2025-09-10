Reprodução/Band/Melissa Haidar Band estreia MasterChef Confeiteiros

O "MasterChef Confeitaria" começou com três eliminações na noite da última terça-feira (9). Dos 14 confeiteiros profissionais que enfrentaram grandes desafios na cozinha, além de passarem pela avaliação dos jurados Diego Lozano, Helena Rizzo e Erick Jacquin - apenas 11 continuam na competição.

A primeira prova consistia em criar uma sobremesa autoral, na qual os sabores brasileiros fossem o maior destaque. Marina preparou um parfait de sagu com melaço de cana, mousse de iogurte, bolo merengue de erva-mate e granité de carambola, conquistando o primeiro pin dourado desta edição.

Já um dos preparos de Jéssica Paiva foi um sorbet de açaí, considerado gelado demais no momento em que foi servido. A sobremesa de Julia Abduch, por sua vez, foi vista como uma mistura confusa de sabores, o que causou forte estranhamento nos jurados. Com isso, as duas foram eliminadas da atração.

Na segunda prova, o desafio foi preparar macarons inspirados em sobremesas clássicas. Nesta etapa, Aline Gonçalves acabou deixando a competição. Seus doces faziam referência ao bolo fraisier, à torta de pera e ao sabor floresta negra, mas não agradaram aos jurados.

Sobre o MasterChef Confeitaria

O episódio pode ser assistido de várias formas, oferecendo diferentes opções para o público acompanhar o programa conforme sua preferência. Para quem gosta de assistir online, o canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube disponibiliza o episódio completo. É possível assistir também pelo HBO Max.

Para quem prefere a experiência tradicional da televisão, o programa é exibido na Band todos os domingos, a partir das 16h, momento em que os fãs se reúnem para acompanhar as emoções e desafios da competição ao vivo. Assim, seja pelo YouTube, pelo HBO Max ou pela Band, o público tem múltiplas opções para não perder nenhum detalhe do MasterChef Brasil.