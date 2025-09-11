Prestes a celebrar 45 anos de carreira em 2026, contados a partir da fundação da banda Barão Vermelho, em 1981, Roberto Frejat vai celebrar a data com antecedência ao gravar o show Frejat Ao Vivo, em apresentação agendada para o dia 27 de setembro na casa de shows Tokio Marine Hall, em São Paulo.
A gravação deve render registro audiovisual e disco a ser lançado no streaming entre o fim de 2025 e início de 2026. A priori, o show contará com alguns dos principais hits da carreira do músico, dividido entre guitarrista e vocalista do Barão Vermelho (entre 1981 e 2017) e carreira solo que já se desenhava desde meados dos anos 2000.
No repertório, clássicos da fase áurea do Barão, como Bete Balanço (Cazuza/ Frejat, 1984), Maior Abandonado (Cazuza/ Frejat, 1984), Por que a Gente é Assim (Cazuza/ Frejat, 1984) e Pro Dia Nascer Feliz (Cazuza/ Frejat, 1983), além de temas responsáveis por renovar o público da banda, como Puro Êxtase (Guto Goffi/ Maurício Barros, 1998) e Por Você (Mauro Santa Cecília/ Maurício Barros/ Frejat, 1998).
Da carreira solo, o músico rebobina Amor pra Recomeçar (Maurício Barros/ Frejat/ Mauro Santa Cecília, 2001) e Segredos (Frejat, 2001), enquanto presta homenagens aos amigos Cazuza(1958-1990), Cássia Eller (1962-2001) e Angela Ro Ro(1949-2025).
Do parceiro e amigo, Frejat interpreta Exagerado (Cazuza/ Ezequiel Neves/ Leoni, 1985), canção que deu título ao primeiro álbum solo de Cazuza. Já para Eller a homenagem vem ao som de Malandragem, canção composta em parceria com o mesmo Cazuza e ofertada para Angela Ro Ro, que se recusou a gravar o tema. A música se tornou o primeiro grande sucesso popular da carreira de Cássia.
Por fim, de Ro Ro, Frejat interpreta Amor, meu Grande Amor (Angela Ro Ro/ Ana Terra, 1979), canção regravada pelo Barão Vermelho e que já fazia parte de seu repertório, mas que ganha novo contorno com a saída de cena da cantora na última segunda-feira (08) aos 75 anos.
A gravação de Frejat Ao Vivo acontece a partir das 21h com ingressos a R$265 (pista e cadeira alta), R$325 (frisa) e R$365 (camarote).