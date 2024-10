Reprodução Regina Duarte



Durante uma entrevista ao vodcast "Dois Pontos", do Estadão, Silvio de Abreu expressou grande respeito pela trajetória de Regina Duarte na televisão. O autor, conhecido por sucessos como Guerra dos Sexos e Rainha da Sucata, destacou que considera Regina um ícone das telenovelas, ressaltando que sua atuação marcou época, independentemente de seus trabalhos após deixar as telas.





Abreu ainda elogiou a intensidade emocional que a atriz trouxe para seus personagens, afirmando que "a emoção dela era genuína".

Na conversa, ele e o especialista Mauro Alencar também mencionaram o talento de outras grandes atrizes brasileiras, como Fernanda Montenegro e Susana Vieira, destacando a atuação de Susana em Anjo Mau.

Crise nas novelas

A entrevista também abordou a atual crise das telenovelas no Brasil, com Silvio refletindo sobre como a pandemia provocou mudanças nos hábitos de consumo e na produção do gênero. Ele explicou que o cenário pós-pandemia transformou valores e métodos de trabalho, fazendo com que o setor tenha que se reinventar. Silvio de Abreu também comentou sobre a recente tendência de escalar influenciadores para papéis em novelas, refletindo as mudanças no cenário televisivo atual.