Reprodução: HBO Max Beleza Fatal pode ter continuação





















A HBO está cogitando produzir uma nova temporada da novela Beleza Fatal, a primeira do gênero na plataforma de streaming. O autor do projeto, Raphael Montes, contou que foi procurado pela empresa para desenvolver um novo trabalho.

A declaração foi feita na última quinta-feira (14), durante uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda!. Montes destacou que Beleza Fatal foi o maior sucesso da HBO na América Latina e afirmou que não esperava que a produção se tornasse um fenômeno.





"Então, Beleza Fatal foi uma história muito feliz. Foi a primeira novela da HBO Max, e diferente dos padrões que a gente está acostumado a ver em termos de formato: uma novela com apenas 40 capítulos, e toda escrita antes das gravações começarem" , iniciou o autor.

"E, como eu já falei aqui, eu gosto de chegar chutando a porta. Aí pensei: 'Cara, já que é uma novela no streaming, vou tentar fazer coisas que não poderiam passar tão facilmente na TV aberta.' Então escolhi temas polêmicos, criei personagens marcantes, e a gente tinha um elenco maravilhoso: Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Herson Capri, Caio Blat... enfim" , contou.

Reprodução: Inteligência Ltda Raphael Montes fala sobre possível continuação de Beleza Fatal





No entanto, o autor revelou que não esperava que a trama protagonizada por Camila Pitanga , Giovanna Antonelli e Camila Queiroz fosse tão aclamada.

"A gente tinha muita expectativa de que a novela desse certo, mas ela ultrapassou todas as nossas expectativas. Estreou em janeiro e, em fevereiro, já tinha gente fantasiada de Lola no carnaval. As frases da personagem viraram memes na internet. Foi algo realmente surpreendente. Eu sou otimista, mas, mesmo nos meus melhores sonhos, ela foi além" , confidenciou.

"E o sucesso foi tão grande que Beleza Fatal se tornou o maior produto regional da HBO Max na América Latina. A maior produção deles por aqui até hoje. Foi muito legal" , reforçou.

Por fim, Raphal Montes elencou que tudo é possível, principalmente, uma continuação, caso haja uma boa ideia.

"Existe uma pressão para que eu faça uma continuação. A princípio, eu disse não. A HBO me ligou três vezes, e nas três eu disse não. Na última ligação, eu disse talvez. Eu penso assim: do amor pro ódio é um pulo. Se for pra fazer uma história ruim, é melhor não fazer. Mas, se eu tiver uma ideia boa - e eu sou criativo - aí acho que pode ser" , finalizou.