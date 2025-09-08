Reprodução/Internet Rubi estreia no SBT em 15 de setembro, às 14h45

O SBT definiu a volta da novela Rubi para 15 de setembro, às 14h45, ocupando a faixa atualmente de Maria do Bairro (1995). Produzida pela Televisa, a novela foi transmitida originalmente no Canal de Las Estrellas entre maio e outubro de 2004.

No Brasil, estreou pelo SBT em fevereiro de 2005 e se tornou um dos maiores sucessos da teledramaturgia mexicana. Desde então, já foi reprisada em 2006, 2013 e 2017, sempre mantendo bons índices de audiência.



História de Rubi

A trama conta a história de Rubi, interpretada por Bárbara Mori, uma jovem ambiciosa que usa sua beleza para conquistar homens ricos. Determinada a mudar de vida, ela se envolve em intrigas e traições, colocando em risco a própria felicidade e a de todos ao seu redor. O enredo é inspirado na história em quadrinhos de Yolanda Vargas Dulché.

Com atuações de Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli e Jacqueline Bracamontes,apresenta um triângulo amoroso que opõe amor verdadeiro e ambição desmedida. Além do sucesso no SBT, a novela também foi exibida no canal pago TLN Network, em 2011 e 2014, reforçando sua popularidade entre o público brasileiro.