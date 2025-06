Reprodução/RedeTV! Datena enfrenta crise no Brasil do Povo e perde diretor na RedeTV!

O clima nos bastidores do Brasil do Povo, novo telejornal de José Luiz Datena na RedeTV!, se deteriorou a ponto de ameaçar a continuidade do projeto antes mesmo de completar um mês no ar. O jornalista está em conflito aberto com a equipe da atração.

Os problemas fizeram com que o diretor responsável pela produção pedisse demissão após um desabafo feito pelo âncora ao vivo no programa de segunda-feira (23).

A reportagem da coluna apurou que o executivo decidiu deixar o cargo de editor-chefe na quinta-feira (26), alegando que foi desrespeitado pelas falas públicas de

Na edição em questão, Datena criticou o corte de uma entrevista e sinalizou que não concordava com a linha editorial da emissora. “Linha editorial quem dá é a TV e o chefe. Prefiro pegar o meu boné e caminhar do que discutir. Faço isso com uma facilidade enorme”, afirmou.

A fala foi mal recebida nos bastidores e desencadeou uma onda de insatisfação. Parte da equipe se solidarizou com o diretor demissionário e passou a pressionar a alta cúpula da RedeTV!. Profissionais ligados à produção do Brasil do Povo procuraram o compliance da emissora para relatar o ambiente tóxico e pediram uma solução urgente.

A crise é incomum para os padrões da RedeTV!, que, apesar das limitações orçamentárias, costuma manter uma convivência pacífica entre as equipes de seus programas. A emissora é conhecida por concentrar quase todas as produções em uma única sala e por manter relações amistosas entre chefias e redatores.

Outro lado

"A RedeTV! esclarece que não há registros de reclamações ou relatos semelhantes no canal de Compliance e no departamento de Recursos Humanos. A emissora reafirma seu compromisso em apurar qualquer conduta inadequada com seriedade e em manter um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo", diz a emissora em nota enviada para a coluna.