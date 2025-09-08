Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga curte férias na Itália

Durante suas férias, Ana Maria Braga deixou a apresentação do "Mais Você" temporariamente com Tati Machado e Gil do Vigor. Em vídeo descontraído enviado ao seu programa nesta terça-feira (8), Ana tranquilizou o público diretamente de Polignano a Mare, na Itália, e celebrou o momento de descanso.

Ao assumir a atração, Tati Machado iniciou agradecendo a oportunidade de assumir o projeto nas férias da titular. A apresentadora, também, enalteceu todo o carinho do público e da equipe do matinal.





"E como a Ana Maria já contou, ela e o Louro estão de férias, dessa vez, eu vou cuidar da casinha para que eles tenham esse descanso mais do que merecido, porque andaram trabalhando muito. E eu preciso dizer que estou muito feliz em estar de volta. Acho que vocês nem imaginam o quanto! Não dormi essa noite... postei até nas redes sociais", iniciou.

"É muito importante estar de volta, estou muito feliz em estar aqui neste momento. Só posso agradecer à rede de apoio que recebi nos últimos meses. Estou muito feliz com essa missão super especial", reforçou a profissional.

No entanto, direto da Itália, Ana Maria Braga mandou um recadinho para Machado e ao seu público matinal. A mãe do Louro Mané reforçou que estava tudo bem e mostrou seu entusiasmo no país europeu.

"Oi, Tati! Falando com você desse sol aqui de Apúlia, onde estou, em Polignano a Mare. E aí, olha... com todo esse pessoal se refastelando nesse mar transparente, nessa praia de pedras - pedriscos, na verdade. Lotada! Todo mundo preocupado com a vida, na verdade", iniciou.

"Aí, quando eu vi tudo isso, pensei: 'Nossa, preciso mandar um recado pra Tati!' Pra ela se despreocupar. Eu sei que você está cuidando da casinha como ninguém. Queria te mandar um beijo, para você, para todo o pessoal. Aí... já dá saudade, sabia?!", confidenciou.

Por fim, Ana Maria mostrou imagens do local onde estava, reforçando que a água da praia estava gelada, mas o sol radiante ajudava a "quebrar o gelo". A veterana ainda mandou um beijo para seu público no Brasil, para Tati e para Gil do Vigor.

"Olha que coisa mais deliciosa, hein? Que tal um mergulho? Dizem que a água está fria, mas o sol... o sol dá pra esquentar o coração de qualquer um, né? Tchau! Direto de Apúlia. Beijo, Gil do Vigor", finalizou.



