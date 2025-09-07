Reprodução/Instagram/@maraisa Maraisa comenta sobre polêmica

A cantora Maraisa, 37 anos, utilizou suas redes sociais neste domingo (7) para rebater uma polêmica envolvendo um atendimento a uma criança. A famosa revelou que atendeu o fã mirim e sua mãe na saída de um hotel, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, antes de um show, mas que o vídeo acabou viralizando somente no momento em que já estava no carro.

"Desci do carro, atendi essas pessoas com o maior amor do mundo, carinho do mundo, com o tempo que eu tinha" , contou. A cena, viralizada nas redes sociais, somente mostrava Maraisa se despedindo de forma rápida, o que gerou muitas críticas.





A cantora negou também ter sido grossa com a criança e com os fãs presentes:

"Respondi muito rápido, mas não foi para desfazer de ninguém. Eu sou ser humano, por mais que a gente queira mostrar que não liga para as coisas, tem coisa que machuca, principalmente quando tento dar o meu melhor e as pessoas mentem sobre aquilo que eu dei o meu melhor. Eu fiquei chateadíssima" , reiterou.

A famosa enfatizou que existem vídeos que comprovam sua versão dos fatos, mostrando claramente o momento em que desceu do veículo para atender com carinho e atenção o fã mirim e sua mãe. Segundo ela, as imagens reforçam que sua atitude foi, desde o início, movida por respeito e consideração pelos admiradores que a acompanham em todos os lugares.