Reprodução/Multishow Alice Wegmann é questionada sobre suposto cecê de Cauã Reymond

A atriz Alice Wegmann passou por uma saia justa durante sua participação no Lady Night, programa comandado por Tata Werneck, exibido na última terça-feira (2). A artista foi questionada se seu colega de elenco em Vale Tudo, Cauã Reymond, tinha “cecê”.

Tata trouxe à tona a polêmica dos bastidores do remake da novela global, quando surgiram rumores de que o ator não teria um cheiro muito agradável. O assunto viralizou nas redes sociais, especialmente na época em que se especulava uma desavença entre Cauã e a atriz Bella Campos.





"Alice, o Cauã Reymond tem cecê?" , indagou Tatá Werneck. Alice Wegmann não conteve o riso e tentou se esquivar da pergunta:

"Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá" , respondeu a intérprete de Solange Duprat.

Tata e Cauã trabalharam juntos no filme Uma Quase Dupla (2018), além de dividirem cenas na novela Terra e Paixão. " Mas ele estava de sunga, meu amor... até eu chegar no cecê, eu já tinha..." , brincou a apresentadora.

"Então, tu sentiu outros odores, né?" , retrucou Alice.

"Ah, sim, na virilha tem bastante... brincadeira!" , respondeu Tata, arrancando risos da plateia. Em seguida, Alice reforçou que não saberia responder à pergunta, mas o polígrafo indicou que ela estava mentindo.

Entenda

Os boatos de que Cauã Reymond teria mau cheiro começaram em abril, quando uma suposta desavença entre ele e Bella Campos teria ocorrido nos bastidores de "Vale Tudo".

Bella Campos e Cauã Reymond passaram a ser alvo de rumores em relação a uma crise nas gravações da trama. Segundo a "Veja", eles teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo desta rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem, o que causou muita polêmica na época.

O artista negou uma briga com a colega de profissão durante as filmagens da novela.

"Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus está tudo bem" , declarou ele ao portal Leo Dias.

O galã ainda afirmou que passava antitranspirante após boatos de mau cheiro: "eu passo, eu passo, eu passo" , disse o ator sobre a pergunta.