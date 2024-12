Instagram/@galisteuoficial Marido de Adriane Galisteu se manifesta após fala da apresentadora





O empresário Alexandre Iodice, marido de Adriane Galisteu desde 2010, manifestou-se em apoio à apresentadora após ela abordar o motivo de seu nome ter sido pouco citado na série da Netflix sobre Ayrton Senna.

"Acima de tudo, respeito e admiração por você e pela sua história de vida! Você sempre foi essa mulher real e verdadeira, tenho muito orgulho!", escreveu Alexandre, em tom carinhoso.

No vídeo, Adriane destacou que a trajetória do piloto transcende a relação que tiveram, mas reconheceu a importância do período que viveram juntos. "O último ano e meio da vida dele foi ao meu lado, e por isso estou considerando fazer algo para compartilhar com vocês como foram esses momentos", revelou.

Ela ainda adiantou sua intenção: "A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar pra vocês esse último ano e meio da minha vida, do lado dele. E eu acho que vocês vão amar, amar... acho não, tenho certeza absoluta que vocês vão amar.”