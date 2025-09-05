Reprodução Record TV/ Rede Globo Adriane Galisteu e Alexandre Frota

Adriane Galisteu, de 52 anos, assumirá mais uma vez a apresentação de "A Fazenda", reality rural da Record TV. Com a próxima temporada se aproximando, a formação do elenco tem sido especulada nas redes sociais e Alexandre Frota aparece como um dos cotados.



Na última quinta-feira (4), durante participação no "Aquecendo o Feno", no YouTube, a loira resolveu abrir o jogo sobre a presença do artista na competição de convivência. Ela ainda entregou que o diretor da atração, o profissional Rodrigo Carelli, chegou a se reunir para um jantar com o ex-ator da Globo.





"Quando o [Rodrigo] Carelli jantou com o Frota, eu liguei na hora. Eu falei: 'Esse cara eu quero em A Fazenda'. Eu acho o Alexandre um participante que marcou a história de reality, ele entende de reality. Ele sabe", começou a apresentadora.

Em seguida, Galisteu voltou a enfatizar a vontade em contar com Alexandre no elenco do reality, cuja estreia está marcada para 15 de setembro de 2025, às 22h30, tanto na Record quanto no serviço de streaming RecordPlus

"Agora ele está em uma fase muito diferente da vida dele, mas eu adoraria tê-lo lá dentro", acrescentou a loira. Adriane ainda pontuou que, embora fique responsável pela apresentação, também manda sugestões para a escalação dos participantes.

"Eu mandei a Maya [Massafera], a Daia [de Paula], que era bailarina do Faustão, mandei um monte de nomes. O Marcello [Camargo], filho da Hebe", elencou a comunicadora.

"Eu estou falando sem conversar com essas pessoas [antes]. Eu adoraria ver a Luana [Piovani], a gente viu que ela falou que não, mas... O próprio Alexandre... Eu vou mandando listas de pessoas que acho que são incríveis. Eu sempre mando, mas nunca emplaquei nenhum", admitiu.

Relembre

Caso seja convidado e aceite, esta não será a primeira experiência de Alexandre Frota em um reality show. Isso porque em 2001 compôs o elenco de "Casa dos Artistas", exibido pelo SBT e vencido por Bárbara Paz. Na época, Frota desistiu do programa.