A HBO Max revelou, nesta quinta-feira (29), um documentário centralizado no romance entre Adriane Galisteu e Ayrton Senna. A produção foi anunciada durante o Rio2C em um painel sobre as novas obras que irão fazer parte do catálogo do serviço de streaming.

"É louco estar no palco para falar de um projeto tão ínitmo, significativo para mim. Mais do que um privilégio, é um ato de extrema coragem", iniciou a apresentadora ao comentar a novidade, que ainda não possui título e data de lançamento.

"Nesse doc, estou abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas. Estou mexendo em todas elas de novo. Isso tem mexido comigo, mas tem sido incrível", acrescentou ela.

Série sobre Ayrton Senna não destacou relacionamento entre apresentadora e piloto

A artista ainda ressaltou que decidiu contar o seu lado da história por conta da força do público. "Está lindo, verdadeiro, forte e emocionante", afirmou. Em 2024, Senna, série focada na vida do piloto brasileiro, não deu tanto destaque para o relacionamento do automobilista com Galisteu.

Na época, uma parcela do público que acompanhou o seriado televisivo fez críticas à falta de cenas que abordavam o namoro dos dois. Quando morreu, em 1994, Ayrton namorava com Adriane, com quem iniciou a relação em 1993.

